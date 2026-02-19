◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 ノルディック複合 団体スプリント 前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離リレー2×7.5キロ（2026年2月19日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

今季限りでの現役引退を表明している渡部暁斗（37＝北野建設）の五輪での戦いが終わった。1チーム2人で編成する団体スプリントに山本涼太（28＝長野日野自動車）と組んで出場し、6位に終わって4大会連続メダル獲得はならなかった。

大雪の中、渡部は前半飛躍で119メートルを飛び、チームは首位と21秒差の3位で後半距離リレー（2×7.5キロ）をスタート。1.5キロごとに走者を入れ替えるリレーで、渡部が自身2周目（チーム3周目）に5人の先頭集団に加わり、優勝争いを演じた。しかし、チーム8周目に山本がガイガー（ドイツ）に巻き込まれる形で一緒に転倒。上位3チームから引き離され、メダル争いから脱落した。

フィニッシュした山本を出迎えてねぎらった渡部は「いいジャンプができなかったんですけど、クロスカントリーはスキーが凄く滑ってくれて、ちょっと面白い展開に持って来れて、久しぶりにりワクワクして走ることができました」とコメント。6痔目の五輪について「本当に苦しい4年間で、やる意味あったのかなと思うぐらいの4年間だったんですけど、自分が苦しむ姿を最後見て、本当に何もなくなるまで戦い続けるというところ、自分自身と向き合い続けることができて、本当に最後良いオリンピックだったなと思います」と振り返った。

日本のノルディック複合を引っ張ってきた人生について問われると「長くやってて、何がやりたかったのか分からないぐらいなんですけど、道なき道をかき分けてここまで来て、それが面白かったっていうのもありますし。道を極められたっていう気が全然してなくて。まだ道半ばで諦めるっていう感じなんですけど、凄く良い人生だったなと思ってます」と答えた。最後の五輪では“季節外れの桜を咲かせる”と意気込んでいたが、「桜咲いてましたね。満開だったんですけど。ここに来て季節外れの桜っていうものは探すことはできなかったんですけど、最後の花びらの1枚が散っていくまで皆さんに見ていただけたと思いますし、道半ば散っていった桜が、この先を行く選手たちの道しるべみたいなものになってくれたら本望です」と締めくくった。インタビューを終えると、自らマイクへ向かい「応援ありがとうございました！」と感謝した。

◇渡部 暁斗（わたべ・あきと）1988年（昭63）5月26日生まれ、長野県白馬村出身の37歳。白馬中で本格的に複合を始め、白馬高在学中の06年トリノ大会から五輪6大会連続出場。早大を経て北野建設所属。14年ソチ、18年平昌大会で個人ノーマルヒル銀。22年北京五輪は個人ラージヒルと団体で銅。今大会の成績は個人ノーマルヒル11位、同ラージヒル19位。W杯では17〜18年に総合優勝を果たし、荻原健司と並ぶ日本勢最多の通算19勝。弟の善斗も北京大会団体メンバー。1メートル73、61キロ。