西武鉄道からの発表です。

【映像】西武鉄道からの発表

「2027年春 「トキイロ」 運行開始！

〜新宿線に新車両 「トキイロ」 を導入し、 有料着席サービスを刷新します！〜

新車両導入で新宿線の有料着席サービス刷新と快適性の向上へ！

リクライニングシート、 全席コンセント設置など充実した設備で快適性も向上

10000系車両より消費電力量を約70％削減して省エネルギー化を推進

西武鉄道は、2027年春より新宿線に新車両「トキイロ」を導入し、有料着席サービスを刷新します。

現在、新宿線では連続立体交差事業の推進をはじめ、 次世代の新宿線を目指した整備を推進しています。また、昨今は働き方やライフスタイルの多様化により、通勤・通学といった日常の移動時間に対する価値観は大きく変化しており、列車に乗車している時間を単なる移動時間ではなく、より快適に過ごしたいというお客さまのニーズが高まっています。

こうした背景を踏まえ、新宿線をご利用されるお客さまや沿線地域にお住まいの方々に寄り添い、新たな活力をもたらすことを目指し、特急列車として運行している10000系車両の後継車両として、新車両「トキイロ」を導入します。日々の移動時間をより豊かで価値あるひとときとして過ごしていただける空間を提供し、サービス向上を図ります。

「トキイロ」という愛称は、 「時の色」 をイメージして名付けました。車両のデザインは、 朝、昼、夕の空の色をもとに、街並みや人々の隙間をつなげる様子を視覚的に表したなみ型ライン 「エナジーウェーブ」に仕上げました。 また、車内はリクライニングシート、 全席コンセント設置など、充実した設備としています」

（『ABEMA NEWS』より）