人気シリーズ『スター・ウォーズ』の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開予定）の新ポスターが解禁されました。

2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、映画では約7年ぶりとなるシリーズ最新作。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後の世界が描かれます。帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河を舞台に、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと強力なフォースを秘めたグローグーが、旅を続ける中で親子のような絆を育んでいく物語です。

公開されたポスターに描かれているのは、マンダロリアンの肩にグローグーが乗る印象的なビジュアル。その姿は、『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』で、グローグーと同じ種族のヨーダが、ルーク・スカイウォーカーの肩に乗り、ジェダイの修行をつけていたシーンを思い起こさせます。ルークとヨーダのように固い信頼で結ばれているマンダロリアンとグローグーが、どんな戦いを共に乗り越えていくのかが注目されます。