女優の新川優愛が、2月18日までに自身のInstagramを更新。“くの一” 姿の決めポーズショットを公開し、ファンから歓喜の声があがっている。

新川は《「ぐ〜たくさん」 忍びメシ、ありがとうございました 長谷川さん@sisonne_hasegawaと、わちゃわちゃできて楽しかったですー！笑》とつづり、#忍者 #くのいち #やる気はあります #やる気だけはあります と番組に意欲を見せるようなハッシュタグをつけた。

そして、紫色系のくノ一ファッションに身を包んだ新川と、黒のハチマキを巻いたお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍と2人で、人差し指を立てるニンニンポーズをとるツーショットと、忍びのように忍者走りする自身のショットを添えた。

新川は、2024年10月から中京テレビで放送され、声優の木村昴がMCを務める情報バラエティ番組『ぐ〜たくさん』に「ぐ〜たくファミリー」として、長谷川らとともに出演している。

新川のくノ一ショットに、コメント欄にはファンから《ずいぶん可愛い忍者ですね》《ゆあちゃん面白い格好してる》《新川優愛さん美人なのにコミカルですき》などと歓びの声が寄せられている。

2008年に『長男の嫁』（テレビ朝日系）で女優デビューした新川。雑誌『Seventeen』や『non-no』専属モデルとして活躍し、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）ではMCも務めた。映画やドラマなどに数多く出演。2019年8月にロケバス運転手との結婚を発表し、2023年5月に第1子を出産している。

芸能記者が言う。

「新川さんは妊娠・出産のため、しばらくの間、連続ドラマに出演することはありませんでしたが、2024年7月期の連続ドラマ『クラスメイトの女子、全員好きでした』（日本テレビ系）で、2年ぶりに連続ドラマの主要キャストとして出演。

2025年は、1月期の連続ドラマ『五十嵐夫妻は偽装殺人』（テレビ東京系）で塩野瑛久とダブル主演しています。その後も連続ドラマでの主要キャストとしての出演が続き、公私ともに忙しい1年になりました。

女優業以外でもバラエティ番組の出演が多く、『ぐ〜たくさん』では、コミカルな一面も見せています」

2月18日、子ども向け番組『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）の体操のお姉さん・あづきおねえさんこと秋元杏月が卒業することが発表されると、2歳児の母である新川は同日、自身のXを更新し、《あづきお姉さん卒業。覚悟はしていたけど、寂しい。。》とポスト。

くノ一からママとしての顔まで多様な面を披露する新川だが、次はどんな姿をみせてくれるだろうか。