１９日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、、開催中のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが日本時間２０日早朝に行われることを特集した。

日本勢は、１７日のショートプログラム（ＳＰ）で初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）と３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）がワンツーフィニッシュを決めフリーへ。初五輪の千葉百音（木下グループ）がＳＰ４位から逆転の表彰台を狙う形で、日本勢のメダル独占の期待が高まる展開についてキャスターの大越健介氏は「日本が１、２、３位表彰台独占ということになると、１９７２年、私は見てましたけど、札幌オリンピック男子７０メートル級ジャンプで１、２、３位ということがありました。それ以来ということになりますが…」と、まず回顧。

その上で「勝者が栄光をつかむ姿というのも素晴らしいんですけど、記憶という意味では負ける姿が記憶に残るという、そういう選手もいますよね」と続けていた。