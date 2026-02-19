■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ノルディック複合団体スプリント（日本時間19日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！

スキー・ノルディック複合の団体スプリントで、今季限りで引退を表明している渡部暁斗（37、北野建設SC）と山本涼太（28、長野日野自動車SC）の日本は6位に入った。渡部は今大会、個人NH（ノーマルヒル）では11位。日本時間17日に行われた個人LH（ラージヒル）では19位となった。この日に行われた団体スプリントで、渡部の20年に及ぶオリンピックへの挑戦が終わった。

ノルディック複合の「団体スプリント」は、1チーム2人で構成される。前半のジャンプでは2人の合計ポイントをタイム差に換算し、スタート順を決める。後半のクロスカントリーは2人のリレー方式で行い、各々7.5kmを走る。

渡部は2006年のトリノ五輪に初出場すると、14年のソチ五輪、18年の平昌五輪の2大会連続で個人NH銀メダルを獲得。前回の北京大会では個人LHと団体で銅メダルを獲得した。今回のミラノで6大会目の出場となる。

雪が舞う中、前半のジャンプに臨んだ日本は、渡部が119mのジャンプ、2人目の山本涼太（28、長野日野自動車SC）は125.5mを飛び、合計231点。トップ・ドイツと21秒差の3位につけた。

後半のクロスカントリーは1.5劼離魁璽垢10周する。2人によるリレー方式で行われ、1周ごとに交互に滑り、1人あたり5周を滑る。1位・ドイツと21秒差、2位・ノルウェーと13秒差の3位でスタートした日本。トップバッターの渡部は1周目の終盤でフィンランドとオーストリアに追いつかれ、5位で山本にバトンタッチした。

2周目の山本は前を行くフィンランドとオーストリアに食らいつき3位集団を形成。5位のまま渡部につなぐ。3周目に入ると3位グループがトップのドイツとノルウェーに追いつき、先頭集団は日本の渡部を含め5チームに。



雪も徐々に激しくなり、アップダウンとカーブが続くコースを必死に滑走する渡部。7周目に入りペースが上がり、一時遅れたが、終盤で再び追いつき5位で山本へつなぐ。8周目の途中でドイツが転倒。すぐ後ろを走っていた山本が巻き込まれ、転んでしまうアクシデント。これで山本は遅れ6位で渡部へバトンタッチし、9周目に突入した。オリンピック最後の走りを見せた渡部は6位のまま、ラスト1周を山本に託し、6位をキープしたままフィニッシュ。ゴールした後輩を渡部が出迎え、金メダルにはノルウェーが輝いた。



レース後、渡部は「いいジャンプはできなかったんですけど、クロスカントリーはスキーがすごく滑ってくれて、久しぶりにワクワクして走ることができました」と、満足した様子。「最後いいオリンピックだったなと思います」と笑顔を見せ、中継のカメラに向かって「本当に皆さん今まで応援ありがとうございました。もうそれだけです本当に。感謝の気持ちでいっぱいです」と頭を下げた。



【ノルディック複合 団体スプリント 結果】

金 ノルウェー 41分18秒

銀 フィンランド 41分18秒5

銅 オーストリア 41分40秒3

4位 イタリア 42分21秒5

5位 ドイツ 42分24秒1

6位 日本 42分54秒7