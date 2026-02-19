ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、スキーのノルディック複合団体スプリント後半、距離が行われた。

日本は、今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）と、山本涼太（長野日野自動車）が出場。途中、山本の転倒もあり、６位で渡部のラスト五輪は幕を閉じた。（デジタル編集部）

前半の飛躍終了後、中継局のインタビューで、「何も残らないぐらい全て置いてきたい」と話していた渡部は、トップのドイツから２１秒差の３位でスタート。降りしきる雪の中、１・５キロのコースを山本と１周ずつ交互に５周ずつ走る距離に挑んだ。

渡部は１周目でトップと１８秒差の５位に後退し、山本に１度目のバトンタッチ。渡部の２周目に日本を含めた２位集団が先頭のドイツに追いついて、５選手によるトップグループを形成した。日本が一時、２位につける場面もあった。渡部の４周目の上り坂でノルウェーがスパート。渡部が一時離されたが、下り坂で追いついて、再び先頭集団に復帰した。

山本が４周目、前を行くドイツ選手の転倒に巻き込まれて転倒し、先頭の３チームから遅れ始め、６位に後退した。

渡部はトップと４２秒７差の６位で最後の周回をスタート。差は１分９秒に広げられたが、６位をキープして山本とタッチした。

渡部は高校二年生だった２００６年のトリノから６大会連続の出場となる五輪では、銀と銅メダルを二つずつ獲得した。今大会は１１日の個人ノーマルヒルで１１位、１７日の個人ラージヒルは１９位とメダルは遠かった。

金メダルはゴール前の競り合いを制したノルウェー、銀はフィンランド、銅メダルはオーストリアが獲得した。