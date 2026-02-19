◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合 団体スプリント（大会14日目/現地19日）

団体スプリントは各チーム2人が参加。前半のラージヒルジャンプ（K点128m/ヒルサイズ141m）と後半のリレー形式の15kmクロスカントリーで順位を争います。前半のジャンプで2人の合計点をタイム差に換算。クロスカントリーのスタートする順番が決定します。

日本は渡部暁斗選手、山本涼太選手が出場。ジャンプでは渡部選手は119ｍ、山本選手が125.5mを飛び、日本は1位ドイツと21秒差の3位で後半のクロスカントリーへ。

激しい雪が降りしきる中、1周ずつ交互に滑り合計10周するレース。メダル争いは序盤でノルウェー、フィンランド、オーストリア、ドイツ、日本の5チームに絞られる展開。半分の7.5ｋｍを終えた地点で、5チームが1.9秒以内にひしめく大混戦となります。しかし8周目、ドイツの転倒に山本選手が巻き込まれる形に。ここで後れをとった日本は5位に後退。日本はその後1つ順位を落とし、6位でフィニッシュ。金メダルは0.5秒差でフィンランドを抑えたノルウェーとなっています。

オリンピック過去3大会でメダル獲得している渡部選手は今季限りの現役引退を表明。この種目が最後のオリンピックとなりました。

【結果】金 ノルウェー 41分18秒銀 フィンランド +0.5秒銅 オーストリア +22秒34位 イタリア +1分3秒55位 ドイツ +1分6秒16位 日本 +1分36秒7