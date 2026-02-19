BAGEL & BAGEL春限定♡桜もち＆抹茶もち登場

全国のBAGEL & BAGELから、春の訪れを感じる和テイストの新作が登場します。桜と抹茶、それぞれの香りと彩りを楽しめるベーグル2種と、ふんわり甘いマフィンがラインアップ。季節限定の味わいは、ほっとひと息つきたい春のおやつタイムにぴったりです♡

桜と抹茶のもちもちベーグル

「桜もち」は333円（税込）。しっとりもちもち食感の桜ベーグル生地に、やわらかなもちフィリングと桜あんを包み込み、仕上げに桜花の塩漬けをトッピング。

ほのかな塩味が甘さを引き立て、春らしい上品な味わいに仕上がっています。

「抹茶もち」も333円（税込）。抹茶を練り込んだベーグル生地に、もちフィリングとつぶあんを包み込み、抹茶をあしらった一品。

抹茶のほろ苦さとあんこの甘みが調和し、和菓子のような満足感を楽しめます。

春香るさくらもちマフィン

「さくらもち」は383円（税込）。塩漬けの桜花を練り込んだ生地に、香り豊かなさくら餡ともっちりとした求肥風フィリングをたっぷり包み込んだ、春限定のマフィンです。

ふんわりと広がる桜の香りとやさしい甘さが、ティータイムを華やかに彩ります。

販売期間：2026年2月25日（水）～ なくなり次第終了

販売店舗：全国のBAGEL & BAGEL

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※画像はイメージです

春のおやつ時間をもっと特別に♡

桜のやさしい甘さと抹茶の深みある風味が楽しめる、今だけの限定フレーバー。もちもち食感と和の素材が織りなす贅沢な味わいは、自分へのご褒美にもぴったりです。

なくなり次第終了なので、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください♪