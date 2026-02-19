◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 ノルディック複合 団体スプリント 前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離リレー2×7.5キロ（2026年2月19日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

今季限りでの現役引退を表明している渡部暁斗（37＝北野建設）の五輪での戦いが終わった。1チーム2人で編成する団体スプリントに山本涼太（28＝長野日野自動車）と組んで出場。大雪の中、首位ドイツと21秒差の3位でスタートした後半距離リレー（2×7.5キロ）で6位に終わり、4大会連続メダル獲得はならなかった。

前半飛躍で119メートルを飛んだ渡部は第1走者を務め、1周目でオーストリア、フィンランドと3位集団を形成。トップと18秒差の5番手で山本と代わった。自身2周目（チーム3周目）は先行2チームに追いついて5チームの集団となり、1秒差の4番手で山本にタッチした。ペースの上がった4周目（同7周目）に一度離されかけたものの、1.9秒差でつないだ。

しかし、チーム8周目に山本がガイガー（ドイツ）に巻き込まれる形で一緒に転倒。上位3チームから引き離され、メダル争いから脱落した。6番手で迎えた自身最後の5周目（同9周目）を終えて山本とタッチすると軽く左手を挙げ、ゴールした山本を出迎えてねぎらった。

1998年の長野五輪が、競技者・渡部暁斗の原点だ。ジャンプ団体で日本が金メダルを決めた瞬間、小学3年生だった渡部は会場を揺らす大歓声を耳にした。「スイッチになった」と振り返る。

そんな渡部が最後の五輪に選んだ舞台は、自身の転機となった場所だった。ここ、バルディフィエメで行われた12年のW杯。実績を積み重ねても、どこか自分を信じ切れない自分がいた。そんな葛藤の中でつかんだ初優勝。「勝てると証明できた瞬間。ターニングポイントになった」。通算55戦目での1勝目は今も鮮明だ。

得意としていたジャンプにとどまらず、「飛んで走れる」理想像を追い求めた。個人総合3位以内に8度入り、総合優勝も達成。五輪ではソチから3大会連続でメダルを獲得し、複合界の顔となった。だからこそ、W杯では21年3月を最後に個人表彰台から遠ざかる現状にも苦しんだ。

「存在意義というか、何のためにスキーをやっているんだろう」。今季限りでの引退を表明し、「五輪で奇跡を起こす」と繰り返したのも、自らを奮い立たせるためだった。「そう言わないと心が保てない。ぎりぎりのところ」。五輪前最後のW杯を終えた後に、ふと漏らしたという。

長野五輪に憧れて始まった競技人生。その夢舞台での挑戦は、ここで一区切りとなる。「最後まで散っていく姿に向き合い続ける」。最も思い出深い1勝目の地で迎えたラストレース。渡部の五輪挑戦が、静かに幕を閉じた。

◇渡部 暁斗（わたべ・あきと）1988年（昭63）5月26日生まれ、長野県白馬村出身の37歳。白馬中で本格的に複合を始め、白馬高在学中の06年トリノ大会から五輪6大会連続出場。早大を経て北野建設所属。14年ソチ、18年平昌大会で個人ノーマルヒル銀。22年北京五輪は個人ラージヒルと団体で銅。今大会の成績は個人ノーマルヒル11位、同ラージヒル19位。W杯では17〜18年に総合優勝を果たし、荻原健司と並ぶ日本勢最多の通算19勝。弟の善斗も北京大会団体メンバー。1メートル73、61キロ。