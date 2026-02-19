読売テレビ・日本テレビ系「見取り図の間取り図ミステリー」が１９日、放送され、林家三平の栃木県那須高原の自宅が公開された。

２階建ての３ＬＤＫで１３２平米。「うちのカミさんの意向で、（家の）角、丸くしたの。全体的に丸みを帯びてる家」と説明。家も室内もテーブルなども角張ってはおらず、丸くなっており、鏡も丸型。こだわりの別荘のような自宅に、スタジオでは「大きい！」「でかっ！」「可愛い！」の声があがっていた。

那須高原の家では、妻で女優の国分佐智子（４９）と長男・柊乃助くん（９）がお出迎え。国分さんとは２０１１年に結婚。しばらく女優活動はセーブしていたが、昨年、夫も出演したＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」に北尾政演（古川雄大）が部屋に身を置かせてもらっている、三味線の女師匠・つや役で出演した際は、久々の復帰が話題に。

今回も薄化粧だったが、ハッとするほどのみずみずしい透明感美貌は変わらず。基本的に金曜から日曜まで週末はこの家で過ごし、東京との２拠点生活を３年ほど前から続けているそうで「私の癒し。ここがなくなったら、と思うと、考えられない」とほほ笑んでいた。