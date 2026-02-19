【川端絵美の目】

１８日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのアルペンスキー女子回転で、安藤麻（日清医療食品）は１回目で途中棄権となった。

優勝はミカエラ・シフリン（米）で、２０１４年の回転、１８年の大回転に続く三つ目の五輪金メダルを獲得した。

選手に求められるコースへの適応能力

女子回転では安藤麻（日清医療食品）が１回目で旗門をまたいでしまい、途中棄権に終わった。今季のワールドカップでは開幕当初から安定し、２本目に残れる３０位以内に何度も入っていた。急斜面に対する動きもよく、１桁台の順位を狙える可能性はあった。手応えを感じながら結果に結びつかない悔しい思いは、同じ思いをした者だから手に取るほどわかる。

アルペンでは種目ごとに標高差のルールは決められているが、緩斜面や急斜面の範囲、斜度の規定といった一定のルールは示されていない。会場ごとに全く違う地形に対して様々な国のコーチが設定したコースセットに、選手は瞬時に合わせて戦わなければいけない。それが競技の難しさであり、面白さだ。

色々な山や設定を前に、体力や技術はもちろん、自らの力を最大限に発揮する対応力が求められる。そのためには、多くのコースを経験しながら自分なりにデータを蓄積し、大きいレースに結びつけていくことも欠かせない要素だ。データを積み上げるための考える力を小さい頃から育み、欧州のコースをたくさん経験することが必要だろう。（カルガリー、アルベールビル、リレハンメル五輪代表）