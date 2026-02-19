ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝（１８日）、銀メダルを獲得したゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）のさわやかさに注目が集まっている。



激戦となった女子ＳＳ決勝では、金メダルを獲得した深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点、銀メダルのサドフスキシノットが８７・４８点、ビッグエアに続く２つ目の金を狙った村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８５・８０点と僅差の戦いでメダルの色が決まった。

ビッグエアでも銀メダルを獲得し、「イチバン、イチバン」と村瀬を日本語で祝福したサドフスキシノットは、この日も笑顔で深田をたたえた。米国メディア「ＮＢＣ」によると、サドフスキシノットは女子ＳＳの結果について言及。「私たちは何をしたいかという考えを持ってファイナルを迎えます。結局のところ、スコアは重要じゃない。みんなスノーボードができて本当にうれしいです。私たち全員の目標は、結果に関係なく誇れる得点を重ねることだと思います」とさわやかに語っている。

これでスノーボーダーとして最多となる五輪通算５つのメダルを獲得した女王に、日本のネット上でも魅了される人が続出。「ゾイ・サドフスキシノット爽やかすぎる！どうしたらあんな人格者になれるのですか？」「まじでカッケェな。 男から見てもカッコいいと思える立ち振る舞い。 ほんとカッコいい」と、ファンが増え続けている。