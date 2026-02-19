ミラノ・コルティナ五輪

国際スケート連盟は19日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで21日に行われるエキシビションの一部出演メンバー（男子シングル、ペア、アイスダンス）を発表した。女子フリーを前に公表されたビッグニュースにファンも沸いている。

大会の最後に、今大会を彩ったスケーターが一堂に会する。

日本からはペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組、男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真、銅メダルを獲得した佐藤駿が決定。団体金メダルを獲得し、男子シングルは8位に終わったイリア・マリニン（米国）も名前を連ねた。一時は辞退も噂されたが、「4回転の神」の勇姿を最後に拝めることになった。

男子シングルのミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）、アイスダンスのロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン（フランス）の今大会金メダリストも出演する。さらに五輪公式サイトによると、特別ゲストとして地元イタリアのスター、2014年ソチ五輪女子シングル銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんも登場する。

女子フリーの前に発表されたニュースにSNS上のファンは「豪華すぎるメンバー」「これは絶対に見逃せない」「地上波放送ありますように」「マリニン出るんだ！！」「なんて素敵なメンバー」「男子のメンツ濃すぎる」「もはやエキシじゃなくて『世界選抜ドリームショー』じゃないですか」「日本勢たくさん選ばれて誇らしい」などと早速盛り上がっていた。

なお、女子シングルのメンバーは20日に発表される。



（THE ANSWER編集部）