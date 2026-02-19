大分県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「由布市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地名を耳にしただけで、思わず「かっこいい！」と感じることはありませんか？ 響きの良さや字面の美しさ、歴史的な背景など、その魅力の理由はさまざまです。今回は、そんな“名前のかっこよさ”に注目。全国の人々が選んだ、思わず口に出したくなるような市の名前とは？
All About ニュース編集部では、2025年10月22日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「名前がかっこいい市」に関するアンケートを実施しました。
その中から、大分県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：由布市／39票由布市は、大分県の中部に位置し、豊かな自然に囲まれた美しい地域です。特に、全国的にも有名な温泉地「由布院温泉」を擁し、由布岳の雄大な姿と田園風景が調和した景観が魅力。名前の響きは優雅で洗練された印象があり、観光地としての人気やブランドイメージが「かっこいい」という評価に繋がっているのかもしれません。
回答者からは「『由布』という文字は柔らかくも上品な印象があり、響きに奥ゆかしさを感じます。由布岳の美しい景観と結びついて、自然と歴史を感じさせる落ち着いた名前です。短くても印象的で、和の美しさを感じる響きが魅力です」（20代男性／静岡県）、「高級温泉地のイメージで憧れるから」（40代女性／山形県）、「由布岳の神々しさを感じる」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
1位：別府市／88票別府市は、大分県の東部に位置し、別府温泉で知られる世界的な温泉観光都市です。源泉数と湧出量で日本一を誇り、温泉の噴気や熱泥が噴き出す「別府の地獄めぐり」は有名。「別府」という響きには力強さがあり、また古くから開けた温泉地としての歴史や、国際観光温泉文化都市としての知名度・格調高さが、「かっこいい」という印象を与えていると考えられます。
回答者からは「『ベップ』という音の響きが、シンプルでありながら力強く、インパクトがあるから」（40代女性／福井県）、「名前の響きに力があって、温泉の街として全国に知られているから。歴史や活気を感じるところがかっこいいから」（20代女性／石川県）、「温泉をイメージさせるオシャレでロマンがある」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)