「終わってる...」アイドルグループ、まさかのデビュー前解散に反響。「闇深くね？」「流石に珍しい」
5人組女性アイドルグループ・NOIDの公式X（旧Twitter）アカウントは2月19日、投稿を更新。デビュー前での解散を発表し、話題となっています。
そして「プロジェクトとしての運営継続は困難であると判断し、誠に残念ではございますが、NOIDプロジェクトは解散する運びとなりました」と、まさかの解散を発表。「企画途中での終了となりましたことにつきましても、運営・関係者一同、重く受け止めております」ともつづっています。
この投稿には「デビュー前解散ってなんですか？」「始まる前から終わってる...」「流石に珍しい」「こういうパターンもあるんだな」「リスクを事前に認識できてたのかな」「闇深くね？」などの声が寄せられました。
「デビュー前解散ってなんですか？」同アカウントは「活動に関するお知らせ」と題し、1枚のテキスト画像を投稿しました。その中で「このたび、萌ゆなに関する一連の騒動に加え、NOIDグループ規約違反に該当する事案が確認されました」と説明。また「他の複数メンバーより活動辞退の申し出があり、本人たちの意思を尊重し、当該申し出を受理いたしました」とも明かしました。
