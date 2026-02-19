◇プロボクシング・ウエルター級8回戦 佐々木尽＜TKO2回1分21秒＞マーロン・パニアモーガン（2026年2月19日 東京・後楽園ホール）

元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が再起戦となるウエルター級8回戦でマーロン・パニアモーガン（31＝フィリピン）を2回TKOで下し、再起に成功した。

いきなり全開だった。佐々木は初回、開始のゴングと同時に飛び出し左フックを強振。相手を捉えると一気に主導権を握った。2回には右オーバーを立て続けにヒット。その後はリング中央でがっちりとガードを固めると相手の打ち終わりにカウンターの左フックを一閃（いっせん）。レフェリーがカウント中に試合を止めた。

衝撃のワンパンチで試合を終わらせた佐々木は「もっと魅せたかったが倒せてうれしかった」と笑顔。戦前ジャブから組み立てる新スタイルの披露を予告していたが、従来の強打を振り回す戦いに終始。「自分でも“あれ”と思った」と苦笑しながら「自分の強みを出さないといけないと思った。今日はこの戦いが正解でした」と汗を拭った。

昨年6月に世界初挑戦でWBO王者だったブライアン・ノーマン（米国）に5回KO負けして以来、約8カ月ぶりのリング。“お前じゃ世界は無理”という批判的な意見も耳にしたが「無理と言われているが、自分はいける、という気持ちで毎日戦っている」。ノーマン戦以降はフィジカルトレーニングで肉体強化するなど、世界再挑戦に向けて日々、レベルアップに務めている。

次戦は世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M・T）が激突する計画が進められている“東京ドーム決戦”の前座で東洋太平洋ウエルター級王者・田中空（24＝大橋）への挑戦を予定する。試合後は観戦していた田中をリングに招き「田中空選手は越えなければいけない日本でのライバル。大きい舞台で戦えたらうれしい」と対戦オファー。田中も「自分でよければ」と応えた。

ラブコールが成就した佐々木は「最高でした。次に向けてすぐやっていく」と20日から約1カ月間、米ラスベガスで強化合宿を行うことを報告。「大きい会場でド派手に勝ちたい。判定はだめでしょ」と“日本卒業マッチ”に向け、牙を研いでいく。