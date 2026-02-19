故郷・埼玉県所沢市の観光大使もつとめる女優でモデル・坂巻有紗が幼少期ショットを披露し話題を呼んでいる。

坂巻は１９日までにインスタグラムを更新し、「最近のあれこれを、幼少期オラオラ坂巻の写真とともに共有します」と書き出し、オレンジ色の長袖トップス姿で自転車にもたれかかる幼少期の坂巻の様子を披露。続けて、「さて、友達がいないで有名な私ですが、最近になって大好きだなぁと思えるお友達が増えました。幸せです。宝物です。」とつづり、女優・志田こはくとの２ショット、宮部のぞみとの２ショットなどを披露した。さらに、「台湾でも、外でドライヤーされていたワンちゃんと仲良くなることができました。たくさんの犬毛が舞っていましたが、毛一本一本とも友達になれた気がしました。うん、何を言っているのでしょうね」と、カートに乗った犬に笑顔で話しかける様子をアップ。「とにかく！私はとっても幸せです。皆様も自分を大切に、１日１日過ごしてね 皆様の幸せを、心から、うーとーとー」と願い、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは「ちっちゃい頃から最強だったか」「可愛すぎです！！」「こはくさんや宮部さんとのツーショットも尊くてたまらないです」「やっぱ有紗ちゃんは天使だね！」「大人になってからの友達はご縁があっての宝物だから大切にしてね」などの声が寄せられている。