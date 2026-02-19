SUPER EIGHTの安田章大さん（41）が18日、『第1回 I&Others｢応援の循環｣拡大会議』に登場。病気を経験して変化した自身の考え方について語りました。

安田さんは、「困っています」と「私にできることでよければ」をつなぎ、社会の中に大きな応援団を作ることを目指す団体の対話イベントに登場しました。

■2017年に「髄膜腫」で手術

イベントは、がん研有明病院の腫瘍精神科部長である清水研さんと安田さんの対談形式で展開されました。2017年に「髄膜腫」の手術をした経験を振り返った安田さんは、「見つかった時からちょっとずつ自分の考え方がちゃんと定まってきまして」と回想。

■病気を経験してからの思い

また、安田さんは“どうしたら他人の目を気にしないで自分のやりたい気持ちを信頼していけるのか”という問いに対して「どう頑張ってあがいても医療の力に頼っても、勝手に自分の命が尽きるのであれば死を思い、そして自分なりの道を築くということのほうがよほど短命であろうが、長命であろうが、生きた幹の太さは実際太かったと胸を張って言えるんじゃないのかなと」と話します。

安田さんは、「僕がこうやって芸能界に残らせていただいた理由も、父と母と話しまして“もうやめたらいいんじゃない？”という話をしてくださったんですが、言葉にして届けたことがダイレクトに広がっていく職業ってないんですよね。だから“自分がしんどい思いをしているならこれがしんどい”、そして“しんどい思いがこんなふうに希望が持てるように変わった”。それが（伝えることが）できるんやったらここ（芸能界）に残ろうって決めたから今もこの状況にいてるんですけど」と話しました。

また「病気を経験できてなければここにいられてないと思うんです。そして“私でよければ”というこの言葉が発言できてなかったと思うんです」と明かし、「僕がここにいる上でなにを考えているのかということでいうと、前のめりにみなさまと一緒にできることを考える会議をしたいっていうふうに思う」と語りました。