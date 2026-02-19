2月15日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、日本代表チームが合宿を開始したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について紹介。MCの川粼宗則が、親交の深いダルビッシュ有投手の“アドバイザー就任”に言及した。

【映像】ダルのアドバイザー就任に熱弁をふるう川粼の表情

番組は冒頭、ミラノ五輪でのメダルラッシュなど大きな話題が続く日本スポーツ界の話題からスタート。球界ではサムライJAPANの合宿が宮崎でスタートしたことに触れ、パドレス所属のダルビッシュ投手が代表チームのアドバイザーとして参加したことを紹介した。

これについて川粼は、「現役選手がアドバイザーとかコーチをしてくれることなんて、今までにない！ 珍しすぎます」と熱弁。「ダルビッシュ投手がチームに貢献したい、若い選手たちとコミュニケーションを取りたい」と、その想いを代弁した。

さらに「WBCは一番の世界大会なので、選手たちは不安なんです。その不安を取り除きたい。そういう有くんの優しさが見えて……」「キャンプにも帯同しますし、予選も（参加する）」と、強いプレッシャーが伴う大舞台におけるダルビッシュ投手の貢献について熱く語った。

（ABEMAスポーツタイム）