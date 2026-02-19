氷点下25℃…極寒の山！家賃2500円の家…ビニールで寒さをしのぐ衝撃生活！そこには波瀾万丈の人生ドラマが！
氷点下25℃…極寒の山！家賃2500円の家…ビニールで寒さをしのぐ衝撃生活！そこには波瀾万丈の人生ドラマが！
北海道・美瑛町の極寒の山で、家賃2500円の手作りハウスに住む66歳の“イケおじ”に密着。マイナス2度の中、上半身裸で水浴びをし、腹筋が6パックに割れた驚異の肉体を持つ彼は、スペインのとある優秀賞を受賞したこともある“スゴイ人”だった！
ナゼ世界に認められた才能を持ちながら自給自足の生活を選んだのか？そこには、最愛の人物との突然の別れを乗り越え「ある壮大な夢」を追う波瀾万丈の人生ドラマが！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
吹越満、熊切あさ美
