＜仕事を若い子に任されてショック＞「実力不足なの？」と悩むワーママ……寄せられた意外な視点とは
みなさんはパート先や職場でたくさん仕事を振られたり、特別な仕事を任されたりしたら嬉しいでしょうか。「面倒くさい」「できるだけ楽な仕事をしていたい」と思う人もいれば、「貢献している」「職場から必要とされている」と、モチベーションが上がる人もいるかもしれません。先日ママスタコミュニティには「仕事でめちゃくちゃヘコんでいる。いつもやっていた仕事を任せてもらえなかった」というタイトルで、仕事で悩むママからこんな投稿がありました。
『あとから入った若い子に仕事を取られちゃった。もう情けないやら悲しいやら。実力不足だってことだよね。なんでいきなり代えたのかわからないけれど、「マネージャーから一言あってもいいじゃん」と思ったし、ショックと動揺で帰りたくて。大袈裟かもしれないけど、「やっぱり私じゃ力量不足なんだな」と思った。これから挽回するのも無理そう。辞めたいって思うのは大人げないかな』
投稿者さんはいつも自分が任されていた仕事を、若い人が任されるようになったことで落ち込んでいます。「お前は実力不足だから他の人に仕事を任せた」と上司から言われたような気分になってしまったようです。この投稿にママたちからはどのようなコメントが集まったのでしょうか。
実力不足ではなく、むしろ信用されているのでは？
『代わりに今までよりも難しい仕事が回されるようになるんじゃない？ 気合いを入れて頑張ろう！』
『上の人があなたの成長を感じたから、他の仕事を任されただけじゃないの。新しいことを覚えなきゃいけない不安な気持ちはわかるけど、辞めたらもったいないよ』
自分よりも後に入ってきた若い子に「仕事を奪われた」と思っている様子の投稿者さん。自分よりもその若い子のほうが有能で仕事ができるから、自分は役に立っていないと思い込んでいるのでしょう。しかしママたちからは投稿者さんの考えとは真逆のコメントが寄せられていました。投稿者さんが今までの仕事をしっかりこなせるようになったからこそ、他の人にも覚えてほしいと上司が判断したのでは、というコメントも寄せられていました。そこには投稿者さんに「もっと難しい仕事を任せたい」という上司の考えがあるのではないでしょうか。投稿者さんは今の状況を自分の実力不足と認識していますが、ママたちからは「その逆じゃない？」という意見が集まっていました。
辞めたいと考える前にまずは上司に質問しよう
『「他に仕事ありますか？」と聞けばあるはず』
『全部取られたなら、あなたには違う難易度の仕事を振るつもりなのかもしれないし、一部を取られたなら、他の人にも仕事を覚えてほしいとか、そもそもあなたひとりでこなすには大変な量だったとか。週明けに上司から次の指示がなければ「◯◯さんがあの仕事を代わってくれているので、手が空いています。何をしたらいいですか」と聞けばいいよ』
ただ投稿者さんとしては何の説明もなく、いきなり若い子に自分の仕事の一部を任せられたことに対して、不信感を持っているのかもしれません。上司の投稿者さんへの配慮が足りていない印象を受けます。投稿者さんもモヤモヤが解消されないのであれば、その理由を上司に質問すればいいでしょう。
また手が空いてしまって暇になっているのであれば、「他にも仕事がないか」と聞いてみてもいいかも。そうした行動も投稿者さんの評価に繋がるかもしれません。仕事を辞めたいと思うほどモチベーションが下がっている投稿者さんですが、まずは自分の仕事が減ったことについて上司に説明を求めて、職場への不信感をなくす必要がありそうです。
職場全体の視点で考えると……
『パートさんの上にいる立場の社員だけど、特定の業務をひとりに固定したくないんだよね。万一その人が長期で休むと面倒になるから、メインとサブという感じで業務は共有するようにしている。社員も担当はあるけど、業務は共有しているよ。そうしないと休めない。仕事って誰がいなくても回るようにしておかないとダメなのよ。責任感は必要だけど、責任感を履き違えないようにしたほうがいいと思う』
「自分が実力不足だから、仕事を若い人に取られてしまった」と思い込んでいる投稿者さん。仕事のやる気があり、自分の担当への責任感もあるのは素晴らしいことです。しかし投稿者さんのやっていた仕事を投稿者さんにしかできない状態にしておくのは、業務におけるリスクヘッジができていない状態とも言えます。投稿者さんが急に休むことになったら、その穴を埋められる人がいなくなってしまうからです。投稿者さんが休みを取りたくても「この仕事はあなたにしかできないから休まないで」と言われるような職場だったら困りますよね。
今回の件も、上司が「別の仕事も覚えてほしい」「若い人にも経験させたい」と考えた結果かもしれません。そこには「実力不足」や「職場に必要とされているかどうか」の視点はないのではないでしょうか。「この仕事は私だけが任せてもらっている」というのは責任感や達成感を感じられるものかもしれませんが、どんな仕事も複数の人ができる状態にするのは健全な職場環境です。投稿者さんも今の状況を「新しい仕事が覚えられる！」と前向きに捉えてみると、仕事に行くのが楽しくなるかもしれません。
文・AKI 編集・有村実歩