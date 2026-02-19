ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・大牟田市で建物火災 吉野の吉野北町団地北東側125m 約25分後… 福岡・大牟田市で建物火災 吉野の吉野北町団地北東側125m 約25分後に鎮圧（2月19日午後9時5分ごろ発生） 福岡・大牟田市で建物火災 吉野の吉野北町団地北東側125m 約25分後に鎮圧（2月19日午後9時5分ごろ発生） 2026年2月19日 22時1分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、19日午後9時5分ごろ、大牟田市吉野（目標:吉野北町団地北東側125m）で建物火災が発生し、同9時28分に鎮圧した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡市城南区で携帯に音声ガイダンスの不審電話 「電気料金未納」「支払期限が今日まで」「電気止める」 個人情報聞き出す 福岡市早良区で女子児童が車の男から「ヤッホー」と声かけられる 内野3丁目14番付近の道路上 男は30代で黒色の軽自動車使用 関連情報（BiZ PAGE＋） 大船, 寺田屋, 徳島, 思いやり, マンション, 神事, 老後, 介護タクシー, 鎌倉, ネジ