¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¾ëÆî½ð¤Ï19Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤Î½»Ì±¤¬»ý¤Ä·ÈÂÓ¤ËÆ±Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÇÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ç¡ÖÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÌ¤Ç¼¤¬¤¢¤ê¡¢»ÙÊ§´ü¸Â¤¬º£Æü¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤áÅÅµ¤¤ò»ß¤á¤ë¡×¤ÈÎ®¤ì¤¿¡£¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈÖ¹æ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤³¤íÃËÀ­¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Ç·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¤ÎÊª·ï¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤¬Ì¤Ç¼¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£