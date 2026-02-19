新潟県は2月19日、インフルエンザについて今シーズン2度目の警報を発令しました。このインフルエンザと同時に発症することで重症化が懸念されるのが花粉症です。花粉の飛散量が多いと予想されている今シーズン。心がけるべきは早めの対処です。

長岡市の幸町耳鼻咽喉科。



花粉症の症状でこの医院を受診する人は2月上旬から増え始め、先週以降は一日に30人前後、患者の3人から4人に1人が花粉症と診断されています。





今シーズンの花粉症について、佐藤医師が懸念するのは…【幸町耳鼻咽喉科 佐藤浩史 院長】「やはり、花粉の飛散量が前の年の夏の気温におもねるので、昨年の夏、非常に猛暑がきつかったその分、今年の花粉は非常に多いと想定されている」北日本や東日本を中心に“過去最大級”の飛散量が予測されているという今シーズンの花粉。【幸町耳鼻咽喉科 佐藤浩史 院長】「今年初めて花粉症にかかる、デビューされるという方も一定数いると思う」こちらの男性は、これまで春の花粉症を意識したことはないそうですが。【患者】「のどと耳が痛くて詰まる感じ」【幸町耳鼻咽喉科 佐藤浩史 院長】「例年、春の花粉症を感じていなくても、今年は花粉の量が多そう。初めて花粉症の症状が出てもおかしくない」また、すでに花粉症の自覚がある人が例年以上に重い症状を発する恐れもあるといいます。そこで佐藤医師が強調するのが“初期療法”の重要性です。【幸町耳鼻咽喉科 佐藤浩史 院長】「文字通り、初期に始める治療。早めに薬を飲み始めることで、その薬の効果のピークと症状のピークを合わせていくというのが有効かと思う」同時に、現在流行が確認されているのが…【幸町耳鼻咽喉科 佐藤浩史 院長】「今はインフルエンザのB型。この患者さんが非常に多い」県は2月19日、インフルエンザの定点あたりの報告数が30.89と、国の示す警報基準を超えたとして、今シーズン2度目の警報を発令しました。【幸町耳鼻咽喉科 佐藤浩史 院長】「B型の際に強いのは消化器症状。分かりやすく言えば、気持ち悪さ、お腹の痛みがA型に比べて多い印象」佐藤医師は、このインフルエンザへの感染と花粉症が同時に起こった場合のリスクを指摘。【幸町耳鼻咽喉科 佐藤浩史 院長】「例えば、花粉症をもともとお持ちの方が鼻の粘膜の中もちょっと荒れている。そこにインフルエンザの菌が入ってくると、その菌による炎症がより強く出がちだと思う」花粉の飛散量の多さを念頭に早めの対処を心がけたい今年。同時に、しっかりとした睡眠や食事で、生活するリズムを整えることも重要です。