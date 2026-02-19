鮮烈なオリンピックデビューを果たしたフィギュアスケート女子・中井亜美選手。ショートを終えて首位に立つ中井選手は2月20日のフリーを前に、にこやかな表情で前日練習に臨みました。

千葉百音選手とにこやかな表情で前日練習の会場に姿を現したのは、新潟市出身の中井亜美選手。



オリンピック初出場となる中井選手は18日のショートプログラムで代名詞・トリプルアクセルの着氷に成功すると、その後のジャンプも完璧に決め、圧巻の滑りを披露。





【実況】「とてつもないオリンピックデビューとなりました」自己ベストを更新する高得点をたたき出し、ショートで首位に立ちました。そして、いよいよ20日、メダルをかけたフリーに挑む中井選手。リラックスした表情で前日練習を行っていました。この競技に出場する日本人選手は3人。ショート1位は中井選手、2位が坂本花織選手、4位に千葉百音選手と3人全員がメダル圏内につけています。【坂本花織 選手】「目指せ（表彰台）独占！」運命のフリーは20日未明に始まります。【中井亜美 選手】「トリプルアクセルをしっかりと決めていきたいし、他のジャンプもしっかりとまとめて、最後の最後まで、このオリンピック最高だったなと思えるような形で終わりたい。頑張ります」