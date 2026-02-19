¡Ú³ÚÅ·¡ÛÁ°ÅÄ·òÂÀ¤¬àÎ×»þ¥Þ¥¨¥±¥ó½Îá³«¹»¡¡Áñ»Ê¹¯À¿¤ÎÄ¾ÁÊ¤Ë±þ¤¨£±£µÊ¬¤Î¡Ö¸Ä¿Í¼ø¶È¡×
¡ÚÌÜ·â¡Û³ÚÅ·¤Î²Æì¡¦¶âÉð¥¥ã¥ó¥×¤ÇàÎ×»þ¥Þ¥¨¥±¥ó½Îá¤¬³«¹»¤À¡£
¡¡£±£¹Æü¡¢ºÇ½ª¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿£³Ç¯ÌÜ¤ÎÁñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢Îý½¬¤ò½ª¤¨´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ë¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¥Á¥ç¥Ã¥È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈàÄ¾ÁÊá¡£Åêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿ÌäÅÀ¤ò¼¡¡¹¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¡Ê¼ÁÌä¤Ë¡ËÍè¤Æ¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ï²÷¤¯±þ¤¸¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¼ø¶È¤ò³«»Ï¡£¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Î°®¤ê¤ä¡¢ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¿´¹½¤¨¤Ê¤É£±£µÊ¬°Ê¾å¤«¤±¤ÆÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶âÉð¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¥Þ¥¨¥±¥óÀèÀ¸¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¥Ú¥ó¡õ¥«¥á¥éËÌÀîÃÒ¹¯¡Ë