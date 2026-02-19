£Î£È£Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÄÌ²á¼Ô£±£·ÁÈ¤¬È¯É½¡¡¤·¤ß¤Á¤ã¤à¤ÎºÊ¤Ý¤Ã¤Ý£ô£è£å¥Ï¡¼¥ß¥Ã¥È¡ÖÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï£±£¹Æü¡¢¼ã¼ê¾åÊýÌ¡ºÍ»Õ¤Î¤¿¤á¤Î±é·Ý¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÖÂè£µ£µ²ó£Î£È£Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£·ÁÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤¿¤¤¤·¤ã¡¢¥ª¡¼¥µ¥«¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¡¢µ´¤È¤·¤ß¤Á¤ã¤à¡¢¤®¤ç¤¦¤Ö¡¢¤°¤í¤¦¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢»ø¥¹¥é¥¤¥¹¡¢¥·¥«¥Î¥·¥ó¥×¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢Îã¤¨¤Ð±ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥Á¡¢¥Á¥§¥ê¡¼ÂçºîÀï¡¢¥Ê¥Ê¡¢Ëß¤ÈÀµ·î¡¢¤â¤â¡¢¥é¥¤¥à¥®¡¢Ý¦Ý¨¡£
¡¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´¤È¤·¤ß¤Á¤ã¤à¡×¤·¤ß¤Á¤ã¤à¤ÎºÊ¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡¢¤Ý¤Ã¤Ý£ô£è£å¥Ï¡¼¥ß¥Ã¥È¤Ï¡Ö¡Ê¤·¤ß¤Á¤ã¤à¤Ë¡Ë¡Ø¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ù¤ÈÁª¹ÍÄ¾¸å¤Ë´¶ÁÛ¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡ØÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¡Ù¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óµ´¤È¤·¤ß¤Á¤ã¤à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º£¤·¤Æ¤¤¤ë£²¤Ä¤Î³Ý¤±»ý¤Á¥Ð¥¤¥È¤è¤ê¤âË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤òÊ¹¤±¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤ß¤Á¤ã¤à¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï·ëÀ®£±£°Ç¯°ÊÆâ¤Î·Ý¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢£±£¹£·£±Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï£±¼¡Í½Áª¤Ë£±£²£²ÁÈ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£·ÁÈ¤¬·èÄê¡££²£°Æü¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ÇËÜÁª¡Ê£³·î£²£°Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë£¸ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£