「俺の看病はしてくれないの!?」かまってちゃんの夫にイラっ！ でも妻が風邪を引いたら夫の対応は…？
2026年2月19日 21時5分
ウーマンエキサイト
私は家政婦でも、ましてや夫の母親でもありません！高熱で寝込んでいる私に、心配するどころか「俺の飯は？」と言い放つ夫…!?「大人なんだから自分で何とかしてよ〜…」って感じですよね。もちろんこの仕打ちに冷めきったのは私の心も同じ。夫への愛はいつの間にか消え失せ、取り返しのつかない泥沼へと…？＞＞ 【まんが】病気の妻に冷たい夫(ウーマンエキサイト編集部)