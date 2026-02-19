俳優の畑芽育さん（23）が、劇場版『名探偵コナン』最新作でゲスト声優を担当することが発表されました。

シリーズ29作目となる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開予定）。神奈川県・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が暴走する謎の黒いバイク“ルシファー”の正体に迫ります。

今回、畑さんが演じるのは、丹沢湖で起きたバイク事故を担当する神奈川県警の警察官・舘沖みなと。コナンを事件解決へと導く重要なキャラクターです。

毎週、テレビアニメを見ていたという畑さん。ゲスト声優に決まった時のことを振り返り、「もうすっごく驚きました。めちゃくちゃうれしくて、なによりもあの名探偵コナンの声優に抜てきしていただくなんて 驚きと喜びとが入り交じった感情でいました」と話しました。

芸歴20年以上の畑さんですが、声優の仕事をするのは今回が初めて。実際に、アフレコ収録をしてみて驚いたことがあったそうで、「思っているよりも数倍、声を大きくわかりやすく大げさに出さないといけないなって思いました。やっぱり、映像のお仕事とは全然違うなっていうその違いに驚きました」と語りました。

（2月19日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）