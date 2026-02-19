気になる1位は？ 2025年に放送された好きな医療系ドラマランキング発表

NEXERはこのほど、好きな医療系ドラマランキングを発表しました。同ランキングは、1月9日〜19日に実施した 「2025年に放送された好きな医療系ドラマに関するアンケート」調査の結果をもとに算出しています。

■新人研修医の成長を描いたあのドラマは2位にランクイン

1位は「119エマージェンシーコール」（136票）でした。普段目にすることのない通信指令センターという現場を描いた作品で、「今まで知らなかった世界を見られた」「声だけで命をつなぐ緊迫感が良かった」という声が多く寄せられました。

2位は「まどか26歳、研修医やってます！」（60票）。新人研修医の成長を描いたストーリーで、「癒される」「ほっこりする」といった感想が目立ちました。

同じく2位に、「天久鷹央の推理カルテ」（60票）もランクイン。医療と推理を組み合わせた異色作となっています。原作ファンからの支持も厚く、選んだ理由に「原作が好きだから」といった声も見られました。

4位は、「Dr.アシュラ」（59票）。患者を救うためには手段を選ばない、ダークヒーロー的な女性医師が主人公の作品で、「かっこいい」「痛快」といった声が多く寄せられました。

5位は、「19番目のカルテ」（56票）。総合診療医を題材にしたドラマで、「こういう病院が近くにあったらいいな」といった現実的な感想が多く寄せられました。

6位には「放課後カルテ」（40票）、7位には「晴れたらいいね」（39票）、8位には「DOCTOR PRICE」（27票）、9位には「となりのナースエイドSP 2025」（23票）がランクインしました。

■調査概要

調査期間：2025年1月9日〜19日

調査機関：NEXER

集計対象：事前調査で「普段ドラマを見る」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

調査方法：インターネット調査

（フォルサ）