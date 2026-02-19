日経225先物：19日22時＝510円安、5万7050円
19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比510円安の5万7050円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては417.83円安。出来高は3347枚となっている。
TOPIX先物期近は3821.5ポイントと前日比33ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57050 -510 3347
日経225mini 57050 -510 84251
TOPIX先物 3821.5 -33 5565
JPX日経400先物 34535 -305 326
グロース指数先物 746 -5 402
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
