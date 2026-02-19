　19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比510円安の5万7050円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては417.83円安。出来高は3347枚となっている。

　TOPIX先物期近は3821.5ポイントと前日比33ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.59ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57050　　　　　-510　　　　3347
日経225mini 　　　　　　 57050　　　　　-510　　　 84251
TOPIX先物 　　　　　　　3821.5　　　　　 -33　　　　5565
JPX日経400先物　　　　　 34535　　　　　-305　　　　 326
グロース指数先物　　　　　 746　　　　　　-5　　　　 402
東証REIT指数先物　　売買不成立

