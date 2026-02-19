チームみらいは１９日、衆院選での躍進を受け、新たな党役員人事を発表した。

所属国会議員は安野党首１人から１２人に急増し、体制の強化が急務となっている。今国会では初めて衆院で代表質問に立ち、高市政権とは政策ごとに「是々非々」で向き合う構えだ。

安野氏は１９日の記者会見で、党の新体制について「専門性を生かし、アウトプットを最大化できる布陣だ。永田町の常識にとらわれず、アイデアを出すことができる」と強調した。幹事長に高山聡史（３９）、政調会長に古川あおい（３４）、国会対策委員長に須田英太郎（３５）の各衆院議員が就いた。

同党議員には、民間企業の出身者が多く、安野氏自身もＡＩ（人工知能）エンジニアとして知られる。高山氏はコンサルタント出身で、須田氏はＩＴ企業の経営者だった。古川氏は元厚生労働官僚で、佐賀県知事を務めた自民党の古川康衆院議員を父に持つ。

今回の衆院選で当選した１１人のうち、国会議員経験者は宇佐美登元民主党衆院議員（５９）だけだ。急拡大した政党では、統率がとりにくくなる例も多く、安野氏は「課題はたくさんある。組織をしっかり構築していく」と気を引き締めた。

代表質問を含めた国会論戦では、衆院選で公約に掲げた社会保険料の引き下げなどを訴え、消費税減税への慎重な立場を維持する考えだ。今後は地方議員の誕生も目指す方針で、来春の統一地方選での候補者擁立も視野に入れている。