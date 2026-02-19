第2次高市内閣の発足を受け、NNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回から6ポイントあげて73%でした。

世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、およそ1週間前の調査から6ポイントあげて73%、「支持しない」と答えた人は17%でした。

高市総理がすべての閣僚を再任したことについては、「評価する」が65%で、「評価しない」の20%を大きく上回りました。

高市総理にどのくらい総理を続けてほしいかについては、「できるだけ長く」がおよそ半数で、「自民党総裁の任期が切れる2027年9月まで」が33%、「年内」が5%、「すぐに交代」が6%でした。

高市総理が食料品の消費税を2年間ゼロにすることや、「給付付き税額控除」の導入に向けた中間案を、今年の夏前にまとめる方針については、「妥当だ」が58%、「早すぎる」が15%、「遅すぎる」が17%でした。高市総理の在任中に、国会で憲法改正の議論が進むことを、「期待する」が6割近くで、「期待しない」を大きく上回りました。

一方、中道改革連合の小川新代表については、「期待する」が28%、「期待しない」が58%でした。

政党支持率は、自民党の支持率は43%、連立を組む日本維新の会は3%でした。チームみらいは6%、中道改革連合と国民民主党は5%、参政党は4%でした。

■NNN・読売新聞緊急世論調査2月18日から19日全国有権者に電話調査固定電話 353人 回答率 54％携帯電話 601人 回答率 27％合計954人が回答