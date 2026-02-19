ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア11位、スロープスタイル8位の岩渕麗楽（バートン）が19日、自身のインスタグラムを更新。昨秋に負った大怪我を告白し、帰国後に手術することを明かした。

ビッグエアで2018年平昌、2022年北京と2大会連続4位。3度目の五輪でも悲願の表彰台に届かなかった24歳の岩渕が、衝撃の事実を明かした。

19日に自身のインスタグラムを更新。昨年10月に膝の前十字靭帯断裂を負っていたことを明かし、右膝の処置を受ける動画などを投稿した。「今までの人生の中で1番辛い時間でした。診断を受けたとき、正直オリンピックには出られないと思いました」と当時を回想した。

それでも、手術をせずに雪上に戻り、夢舞台にたどり着いた。「何ひとつ自分の力だけで成し遂げられたことではないからこそ、感謝の気持ちは言葉では足りません。本当にありがとうございました」とコーチら周囲への思いをつづった。

イタリアから帰国後、手術を受けるという。「またいつか、皆さんの前で最高の滑りをお見せできる日が来るように、しっかり治していこうと思います。今回もたくさんの方々から温かい声援をいただき、本当に幸せでした」と結んだ。



