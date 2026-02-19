◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）

２年前の覇者エピファニー（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が約９か月ぶりに復帰する。恒例となった栗東滞在で隔年Ｖを目指す。

今回も過去３度の小倉遠征と同じく直前に移動。１８日はＣＷコースでラスト１ハロン１１秒４（５ハロン６６秒２）と力強い伸び脚を見せた。「息づかいなどをみると久々という感じはしますが、体はすごくいい。時計も優秀にまとめてくれたし、状態は悪くないですよ」と美浦から駆けつけた杉原。昨年の小倉記念を爪の不安で取り消して以来の復帰戦となるが、仕上がりに不安はない。中１０週以上の休み明けも【２・１・０・５】と良績を残している。

小倉開催だった２４年の中京記念は２着。昨年の当レースも５着ながら勝ち馬とは０秒３差と、小倉・芝１８００メートルは相性がいい。「この舞台しかないくらい（合うコース）ですからね。本来の力を出せれば上位にこられると思う」と鞍上。小倉＆鉄砲巧者のエピファネイア産駒が、得意舞台で華々しく復帰を飾る。（山本 理貴）