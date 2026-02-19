ミラノ・コルティナオリンピックは１８日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルに輝いた。

村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）はビッグエアでの金メダルに続き、銅メダルを獲得した。銀メダルは、前回覇者のゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）。岩渕麗楽（バートン）は８位だった。

◇

女子スロープスタイルで日本勢が二つのメダルを獲得できたことは快挙だと言える。深田はビッグエア９位の悔しさを引きずらず、切り替えて臨めていたように見えた。レールセクション、滑走、ジャンプ、着地といずれも丁寧で、技のバラエティーも含めて非常に良い構成だった。

村瀬も３回目はフロントサイドトリプルコーク１２６０の超大技を決め、続いて大技を完璧に決めて、かなりの得点が出ると予想した。それでも得点が伸びなかった。１個目のレールで落ちるのが早かったことで、減点になってしまったか。スロープスタイルはコースの上から下まで、しっかりと技をつないでいくことで得点を伸ばすことができる。

体格が小さい日本の女子選手は、自然の中では雪や風といった突発的な要因に影響されやすいが、それでも技を決め、着地をそろえてくるのは、自信がつくまで何度も練習してきた証しだ。

スノーボードの日本チームは９個のメダルを取った。どの選手も努力家で、スノボが本当に大好き。今回を機に、日本の「お家芸」と言えるようになったのではないか。（トリノ、バンクーバー、ソチ、平昌五輪代表）