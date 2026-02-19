M!LK佐野勇斗、アリーナツアーの舞台裏でメンバーと大勝負「じゃんけん勝ったやつが…」

2月19日、TBS系『THE TIME,』にM!LKがVTR出演。2月11日に千秋楽を迎えたアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026『SMILE POP!』」でのエピソードを明かした。

番組インタビューの中で、“ツアー中の一番の思い出”聞かれると、佐野勇斗は、「今回、太智（塩崎太智）が演出を考えてくれてるんですけど」「メンバーでじゃんけん勝ったやつが何かセットを持ち帰ろうって話になって」と切り出した。

続けて、「で、トロッコとか乗らせてもらうんですけど、トロッコには装飾があるんですよ」「名前が入ってるでっかい装飾があって。それを舜太くん（曽野舜太）が無事（じゃんけんに）勝ったんで、購入したんだよね」と明かした。

これを受けて曽野は、「最終的には俺ん家に来るらしい」「冷蔵庫買おうと思ったんですけど、買えなくなりました」「（セットの値段が）買おうと思ってた冷蔵庫の3倍ぐらい」と話し、笑いを誘った。

※塩崎太智の「崎」は、立つ崎