ストレンジャー・シングス×OWNDAYS初コラボ！本日より予約受付開始

Netflix シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』がOWNDAYSとコラボ。アイウェアコレクション「OWNDAYS × Stranger Things」を、2026年2月19日（木）から先行予約を開始し、2月26日（木）から発売する。

『ストレンジャー・シングス』キャストが再集結！マヤ・ホークの結婚式に出席 Netflixの大ヒットドラマ『ストレンジャー・シングス 未 … 『ストレンジャー・シングス』キャストが再集結！マヤ・ホークの結婚式に出席

作品の世界観を凝縮した全5型のラインアップ

アイウェアコレクション「OWNDAYS × Stranger Things」は、物語を象徴する「UP SIDE DOWN」（裏側の世界）や「HELLFIRE CLUB」（ヘルファイア・クラブ）をテーマに、作品のノスタルジックで奇妙な雰囲気をデザインやパーツ、生地の細部にまで落とし込んだ全 5 型を展開する。長きにわたる冒険の記憶を刻む、特別なアイウェアコレクションだ。

HAWKINS model

物語の舞台であるホーキンスの街をモチーフにした、ウェリントン型の調光サングラス。紫外線の量でレンズの色が変化する調光サングラスは、屋内外で大活躍する。テンプルの内側には、作品の世界観を表現したパターンを取り入れ、サイドにもワンポイントのロゴをあしらった。まるでホーキンスの街中にいるような気分になれるフレームだ。

UPSIDE DOWN model

UPSIDE DOWN をモチーフにしたボストン型。ミステリアスでどこか邪悪な世界観を、深みのあるダークな色合いで表現した。丁番にはデモゴルゴンのパーツをあしらい、テンプルの内側には UPSIDE DOWN の文字が密やかに刻まれており、物語の世界にあなたを引き込むようなフレームだ。

DUNGEONS & DRAGONS model

DUNGEONS & DRAGONS をモチーフにしたブロー型。クラシカルなデザインのフレームに、デミ柄のパターンをリムに施した。クラブのロゴや髑髏のシンボル、Dungeon & Dragons でお馴染みのダイスのパーツなどを随所に散りばめた、世界観を余すことなく堪能できるフレームだ。

HELLFIRE CLUB model

HELLFIRE CLUB をモチーフにした、ボストン型。丸みを帯びたやわらかなシェイプは顔なじみがよく、どんなスタイルにも合わせやすい万能なデザイン。クラブを象徴とする燃え盛る炎のパターンをテンプルの内側と丁番に施し、内に秘めた炎のデザインが、あなたの冒険心を刺激するフレームだ。

DEMOGORGON model

デモゴルゴンをモチーフにした、ボストンタイプの 2WAY フレーム。付属の SNAP LENS を重ねると、サングラスへと姿を変える。テンプルには、獲物を狙うデモゴルゴンを配し、インパクトのあるデザインに仕上げた。SNAP LENS のフロントにも、特徴的なパーツをあしらい、裏側の世界の不気味な雰囲気と、物語の臨場感を感じさせるフレームだ。

限定のオリジナルケースやグッズも登場

当コレクションをご購入した人には、重厚感のあるシグネチャーカラーを取り入れたレザー質感の限定オリジナルメガネケースと、「UPSIDE DOWN」の世界を切り取ったデザインのメガネクロスが付属する。

また、80年代のポップカルチャーに着想を得たレトロなフリースポーチや、作品の象徴的なロゴやシーンをデザインに落とし込んだビンテージ T シャツ風メガネクロスなど、限定グッズも展開する。

オンラインストア限定先行予約とSNSプレゼントキャンペーン

2026年2月19日（木）〜2026年2月26日（木）09：59 までの期間、OWNDAYS オンラインストア限定で先行予約を実施する。先行予約期間中にコラボフレームを2本以上同時にまとめてご注文すると、合計金額から10％OFF！

また、コレクション発売を記念して X プレゼントキャンペーンを開催。OWNDAYS 公式Xアカウントをフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿をリポストすると応募完了だ。引用リポストで作中の好きなシーンについて投稿すると、当選確率がアップする。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』全シーズンはNetflixで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.