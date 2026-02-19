満足度は驚異の98％！『アストリッドとラファエル』シーズン6日本最速試写アンケート結果を発表

いよいよ2月23日（月・祝）よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送となるフランス発の大ヒットミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6。それに先駆けて行われた日本最速試写会が、驚異的な満足度を記録している。

「続きが非常に気になる」は98％

ミステリーチャンネルは、日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル。同局が2月16日（月）にシーズン6第1話の日本最速試写会を開催し、来場者アンケートも実施した。視聴後のアンケートでは来場者の96％が回答し、そのうちなんと98％が「期待を大きく上回った」「期待通り」と答えた。また、シーズン6第1話の続きがどれくらい気になるかを聞いたところ、「非常に気になる」が98％、「気になる」が2％と、全員が続きが気になっていることも明らかに。さらには、最新シーズンのどんな点が気になるかについてもファンの回答が寄せられている。

＜『アストリッドとラファエル』シーズン6 来場者アンケート結果＞

Q1．シーズン6第1話をご覧になった満足度は？

期待を大きく上回った…62％

期待通り…36％

普通…1％

やや期待外れ…1％

期待を大きく下回った…0％

●先が全く読めない展開。どう解決に向かうのかとても気になります。（60代 女性）

●ストーリーが想像もしなかった方向に進んでいってどんどん引き込まれていきました。（50代 女性）

●いい感じで裏切られた。（60代 男性）

Q2．シーズン6第1話の続きがどれくらい気になりますか？

非常に気になる…98％

気になる…2％

どちらともいえない…0％

あまり気にならない…0％

全く気にならない…0％

●ラファエルのその後が気になります。（50代 女性）

●シーズン5のクリフハンガーと同じくらいの衝撃！（50代 女性）

●ラストシーンが予想外過ぎました！（30代 女性）

●続きを見ないと気が済まない！どーなるの？どーなっていくの？（60代 女性）

Q3．シーズン6で注目していることを教えてください。（※3つまで選択可）

第1位：謎めいたユニークな事件の数々…59％

第2位：アストリッドとテツオの今後…50％

第3位：アストリッドとラファエルの関係性…45％

第4位：ラファエルの容態と今後…31％

第5位：アストリッドの天才的な推理…24％

第6位：テツオの秘密…20％

第7位：アストリッドの成長…16％

第8位：ラファエルと二コラの今後…15％

第9位：社会力向上クラブのメンバーの活躍…10％

合わせて、これから新シーズンを視聴する“アスラファファン”へ向けたメッセージを募ったところ、作品への愛があふれるエールが多数寄せられた。「ますますパワーアップした展開に釘付けになること間違いなし」「面白すぎてまばたき厳禁！」といった絶賛の声が相次いだのに加わて、「テオの成長にびっくりした」といった声もあり、家族の成長を見守るような温かなコメントも見受けられた。「今まで以上にワクワクドキドキするから、絶対に見てほしい」「続きが気になるので一挙視聴がおすすめ！」など、シーズン6がこれまでの期待を裏切らない、圧倒的な熱量を持ったシーズンであることが伺える結果に。

よりパワーアップした“期待感MAX”の『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6は、2月23日（月・祝）16：00よりミステリーチャンネルにて全8話を一挙放送。

