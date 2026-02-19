◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪の女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝が１８日に行われ、今大会のビッグエア金メダリスト・村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、８５・８０点で銅メダルを獲得した。逆転での頂点を狙った３回目のランで大技を連発したが、日本人初の個人種目２冠の快挙にはあと一歩及ばず、悔し涙を流した。

ビッグエア（ＢＡ）との２冠の夢が破れ、祈るように得点板を見つめていた村瀬の目から、止めどなく涙があふれた。表彰台を確定させ、逆転金メダルを狙った３回目。ジャンプで３回転半、２回転半、３回転の高難度技をつなぎ攻めきった。だが、２・０３点及ばずの銅。２１歳の第一人者は「最高のランを出し切って金を取れたと思った。期待に応えられなかったことが一番悔しい」。冬季五輪個人種目で日本初となる２冠達成を逃し、唇をかんだ。

大雪の影響で延期された決勝。雪が積もり、滑りにくい悪条件だった。村瀬は１６日の予選同様にウェアを一枚脱いだ。空気抵抗を減らし、速度を上げると１回目に一時首位に。深田に逆転を許しても諦めず、難易度の高い３つの高回転技をつなぎ「初めて成功できてうれしい」。ただ、最初のレールでミスが出て、減点に泣いた。悔しさの中でも、金メダルに輝いた深田を優しく抱き「ご飯を食べながら、ＳＳで２人でやってやろうと話した。茉莉が年下なのにやってくれてうれしい」とたたえた。

ジブ（障害物）とジャンプ台を組み合わせ「自分を表現できる」と称する、大事な種目だ。だが、２２年北京五輪は決勝の試技の全てで転倒して１０位。「今でも思い出したくない」と母に電話で大泣きしたという。ＢＡでは銅を取り、この４年は横４回転半技に世界初成功するなど、女子のスノーボード界をけん引してきた。４年前の雪辱も果たし、ＢＡ金、ＳＳ銅と２つのメダルが成長の証しだ。

壮大な夢がある。「スノーボードと言えば、村瀬心椛と言われるよう頑張りたい」と思い描く。２歳下の妹・由徠との姉妹同時の五輪出場も夢の一つだ。「次の五輪で置いてきた思いや銅の色を変え、次は金、金を取って笑顔で帰りたい」と村瀬。負けた悔しさを次の４年間のさらなる進化の糧とする。（宮下 京香）

◆村瀬 心椛（むらせ・ここも）

▽生まれとサイズ ２００４年１１月７日、岐阜市生まれ。２１歳。１５３センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳でスノーボードを始め、小学４年時の１５年にプロ転向。小学６年時にバッグサイド（ＢＳ）１０８０（３回転技）を決め、注目を集める。１３歳だった１８年冬季Ｘゲーム、ビッグエア（ＢＡ）を大会最年少（当時）で優勝。同年の世界ジュニア選手権スロープスタイル（ＳＳ）とＢＡで２冠。初出場した２２年北京五輪のＢＡで日本女子の冬季五輪での史上最年少１７歳で銅。２５年世界選手権ＢＡ金、ＳＳ銀。岐阜第一高卒。

▽女子初の大技 １８年１月に冬季ＸゲームでＢＳダブルコーク（Ｃ）１２６０（縦に２回転、横に３回転半技）を大会で初成功。２３年９月にＢＳトリプルＣ１４４０（縦に３回転、横に４回転）を大会で初成功。２５年１１月にＢＳトリプルＣ１６２０（縦に３回転、横に４回転半）を練習で初成功。

▽家族構成 両親とプロスノーボーダーの妹・由徠（１９）