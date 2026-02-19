２００６年のトリノ五輪スノーボードハーフパイプ代表だった成田童夢さん（４０）が、ミラノ五輪金メダリストとの２ショットを公開し、話題を呼んでいる。

成田さんは１９日、インスタグラムに「改めて ＃戸塚優斗 選手、おめでとうございます 帰国直後に共演して頂き感謝でいっぱいです」と、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）代表の戸塚優斗（ヨネックス）との２ショットを披露。「そして ＃ＺＩＰ！ での解説はいかがでしたでしょうか？もうこのスノーボード日本人選手の快進撃を解説させて頂き、大変光栄です」と感謝の気持ちをつづり、「今回の ＃ミラノコルティナオリンピック を見て、２０年前のような『そうだ、スノボ行こう！』という方が増えてくれると嬉しいです 安全に楽しく大自然の恵みを満喫してもらえますように」と願いを込めて投稿を締めた。

快進撃のスノボ解説でテレビに引っ張りだこの成田さん。この投稿にファンからは「ＺＩＰ！拝見していて、童夢くん出演されて『懐かしい〜』と思っていました」「朝から元気もらえました」などの声が寄せられており、成田も「お腹いっぱい食べて英気を養って、次の大会に挑んでもらいたいですね」と書き込んでいる。

成田は１１年に現役を引退後、タレントに転向。実業家としての顔も持つ。１５年に一般女性と結婚。１９年に長男、２２年６月に次男、２５年８月に長女が誕生した。