１９日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、開催中のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが日本時間２０日早朝に行われることを特集した。

日本勢は、１７日のショートプログラム（ＳＰ）で初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）と３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）がワンツーフィニッシュを決めフリーへ。初五輪の千葉百音（木下グループ）がＳＰ４位から逆転の表彰台を狙う形で日本勢のメダル独占の期待が高まる展開について、コメンテーターで出演の元フィギュア日本代表の鈴木明子さんは「それ（表彰台独占）が見られたらうれしいなと思います」とニッコリ。

勝負を決めるポイントについては「やってきたことをしっかりと出し切ることなんですけど、この僅差の戦いになるとミスがないとかだけでなく、しっかり一つ一つの技術的なところで加点を取っていくことが大切になってくる」と指摘。

中井について「１位であることを気負わず平常心で滑ることが大切」、自身のラスト演技と同じ「愛の讃歌」で滑る坂本については「ジャンプの完成度が重要になる。ＳＰでは最高の加点を引き出せるジャンプかというと、少しそこが出し切れなかったと思うので、そこの修正をして自分の持ってるものを出し切れば結果はついてくると思います」と説明した。

ライバルとなるＳＰ３位のアリサ・リウ（米国）については「とにかく乱れがない」、同５位のアデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ）については「４回転ジャンプが決まってくると、基礎点ではもちろん一番高い構成で来るので脅威であることは間違いないです」と警戒していた。