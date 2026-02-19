宮崎県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「都城市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件の1つ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、宮崎県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「都城出身の人からおだやかだと聞いているから」（20代女性／東京都）、「子育て世帯にも人気が高いとされているので犯罪は少ないように思います」（50代女性／大阪府）、「住みたい町ランキングにも上位のため。治安が良いと思う」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「以前住んでいましたが、治安は良かったです」（40代女性／静岡県）、「利便性が高く、施設も充実しており、新しい住民も多く増えている為です。治安の悪い場所に人は集まらない筈なので、総合的に見て、治安は良い方なのだと思いました」（30代男性／大阪府）、「宮崎はどこも治安が良さそうなので、代表地点を選びました」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
2位：都城市／39票都城市は、宮崎県の南西端に位置し、鹿児島県と隣接する都城盆地の中心都市です。関之尾滝や母智丘公園など自然の名所も豊富で、肉用牛や豚、鶏の飼育が盛んな日本有数の畜産王国です。地理的な特性と、安定した産業基盤が、都市圏でありながらも落ち着いているという評価に繋がっているようです。また、温かい人が多く、子育て支援が手厚い環境も、いい印象になってると考えられます。
回答者からは「都城出身の人からおだやかだと聞いているから」（20代女性／東京都）、「子育て世帯にも人気が高いとされているので犯罪は少ないように思います」（50代女性／大阪府）、「住みたい町ランキングにも上位のため。治安が良いと思う」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：宮崎市／93票宮崎県の県庁所在地である宮崎市は、県の政治、経済、文化の中心地です。日向灘に面し、温暖な気候とフェニックスやヤシの木が立ち並ぶ南国情緒あふれる景観が特徴。海岸線には、国の天然記念物「鬼の洗濯板」や、パワースポットとして知られる「青島」など、観光名所が点在しています。住民がのんびりとしていて優しく、地域の結束が強いため見回りなどにより防犯意識が高いこと、また凶悪事件がほぼ起きないという体感が、安心できる街という評価に影響を与えたと考えられます。
回答者からは「以前住んでいましたが、治安は良かったです」（40代女性／静岡県）、「利便性が高く、施設も充実しており、新しい住民も多く増えている為です。治安の悪い場所に人は集まらない筈なので、総合的に見て、治安は良い方なのだと思いました」（30代男性／大阪府）、「宮崎はどこも治安が良さそうなので、代表地点を選びました」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
