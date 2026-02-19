「すげえ！いきなりベンツ」つんく♂、息子の運転姿に「ガタイいいですね！？」「もうそんな歳に」の声
ハワイ在住の音楽プロデューサー・つんく♂さんは2月17日、自身のInstagramを更新。息子が運転する姿を披露しました。
【写真】つんく♂の息子の運転ショット
「パパしてるつんくさんも大好き」つんく♂さんは「ハワイにて、仮免の長男の練習に付き合うパパ。心臓バクバク〜」とつづり、1枚の写真を投稿。長男が左ハンドルのベンツを運転する姿です。長男はすっかり成長し、体格もがっしりしています。つんく♂さんはドキドキしながら見守っている様子で、「もうすぐ本テストだ！」と本試験を控えた緊張感を明かしました。
ファンからは、「頑張ってください」「凄い〜 もうそんな歳になったんだね」「分かる！めっちゃ隣でドキドキ（笑）」「ちょ、長男くんガタイいいですね！？柔道やってるからかな」「練習がベンツw」「安全運転で」「すげえ！いきなりベンツだもんな」「ファイト」「パパしてるつんくさんも大好き」との声が寄せられています。
手作り赤飯弁当を披露！普段からプライベートの出来事を中心に発信しているつんく♂さん。1日の投稿では「二月の『おついたち』。お赤飯弁当〜！！健康一番、今月もがんばろ！」とつづり、手作りした赤飯弁当を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
