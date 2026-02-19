「悔しすぎる」「日本ツアーに行ったのか？」G大阪との日韓対決に敗れラウンド16敗退。浦項ファンが嘆き「基礎スキルの差が大きい」【ACL2】
ガンバ大阪は２月19日、アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16、第２戦で浦項スティーラーズ（韓国）とホームで対戦。２−１で勝利し、２戦合計３−２で上回り、準々決勝に駒を進めた。
G大阪は34分にデニス・ヒュメットのゴールで先制して勢いに乗ると、41分には山下諒也が追加点を奪った。後半は浦項の攻勢を受け、61分には西矢健人に決められて１点を返される。88分にもネットを揺らされるが、これはVARチェックの末にオフサイドの判定に。このまま１点のリードを守り抜き、ベスト８進出を果たした。
一方で後半に押し込みながらも追いつけず、ラウンド16で敗退となった浦項のファンは嘆き。クラブ公式インスタグラムの結果を伝えた投稿には、次のような声が上がった。
「悔しすぎる」
「ああ、負ける試合じゃなかったのに」
「馬鹿げている」
「負けているのになぜパスを回すのか」
「基礎スキルの差が大きい」
「浦項はキーパーから変えるべきだ」
「こんな試合をするために飛行機まで乗って日本まで行ったのか？」
「これが私たちの現実だ」
「戦術がない。ただ意味もなくロングボールを蹴っているだけ」
「日本ツアーに行ったのか？」
「言葉にならないよ」
届かなかった１点。敗退の現実に、浦項サポーターは沈痛の様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は恐ろしい」「レベルが違う」別格の強さ！Jリーグ勢のACLE“トップ３独占”にアジア衝撃！「強すぎる。差は大きい」
G大阪は34分にデニス・ヒュメットのゴールで先制して勢いに乗ると、41分には山下諒也が追加点を奪った。後半は浦項の攻勢を受け、61分には西矢健人に決められて１点を返される。88分にもネットを揺らされるが、これはVARチェックの末にオフサイドの判定に。このまま１点のリードを守り抜き、ベスト８進出を果たした。
一方で後半に押し込みながらも追いつけず、ラウンド16で敗退となった浦項のファンは嘆き。クラブ公式インスタグラムの結果を伝えた投稿には、次のような声が上がった。
「ああ、負ける試合じゃなかったのに」
「馬鹿げている」
「負けているのになぜパスを回すのか」
「基礎スキルの差が大きい」
「浦項はキーパーから変えるべきだ」
「こんな試合をするために飛行機まで乗って日本まで行ったのか？」
「これが私たちの現実だ」
「戦術がない。ただ意味もなくロングボールを蹴っているだけ」
「日本ツアーに行ったのか？」
「言葉にならないよ」
届かなかった１点。敗退の現実に、浦項サポーターは沈痛の様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は恐ろしい」「レベルが違う」別格の強さ！Jリーグ勢のACLE“トップ３独占”にアジア衝撃！「強すぎる。差は大きい」