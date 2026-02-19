「悔しすぎる」「日本ツアーに行ったのか？」G大阪との日韓対決に敗れラウンド16敗退。浦項ファンが嘆き「基礎スキルの差が大きい」【ACL2】

「悔しすぎる」「日本ツアーに行ったのか？」G大阪との日韓対決に敗れラウンド16敗退。浦項ファンが嘆き「基礎スキルの差が大きい」【ACL2】