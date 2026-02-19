SNSでぬいぐるみと一緒に過ごす姿が話題になっている、動物園にいる子ザルのパンチ。取材すると、パンチにある変化が起こっていました。

千葉県にある市川市動植物園。サル山の前に大勢の来園者が集まっていました。そのお目当ては、生後6か月の子ザル・パンチです。

パンチは、オランウータンのぬいぐるみを持ちながら、サル山を動き回る姿がSNSに多く投稿され、注目されています。

■サル山に慣れようと… 奮闘する姿が人気に

なぜ、パンチはぬいぐるみと一緒に過ごしているのか？ 飼育員の宮腰峻平さんに話を聞きました。

宮腰さんによると、初産だったパンチの母親ザルが、子育てにいきつく体力がなく育児放棄につながってしまったといいます。そのため、パンチはサル山の群れから離れて、飼育員の手によって育てられました。

子どものサルは母親に抱きつくことで安心感を得たり、筋力をつけたりするといわれているため、パンチにオランウータンのぬいぐるみがプレゼントされたということです。

先月からサル山での生活を始めたパンチ。母親代わりのぬいぐるみを持ちながら、群れの仲間たちに受け入れてもらおうと奮闘する姿が人気を集め、SNSでは『#がんばれパンチ』をつけて応援の声を届ける人が続出しています。

■パンチに起こった“変化” 飼育員の願い

news every.が2月18日に市川市動植物園へ取材に行くと、パンチにある変化が。ぬいぐるみを手放し、他のサルたちと戯れる姿がありました。

来園者（30代女性）に話を聞くと、「本当はぬいぐるみがあるところを撮りたかったんですけど、今は今で他のサルと交流して毛繕いとかしているのも撮れたので、それはそれで成長していてよかった」と、パンチの成長を喜んでいました。

飼育員の宮腰さんは、「最終的にはあれ（ぬいぐるみ）を卒業して活動するっていうのが成長の証しではある」と話し、「見に来た人が“どれがパンチだろうね”っていうくらい、サル山になじんでもらえたら、それが一番かなと思います」と、パンチへの願いを語りました。

（2月19日放送『news every.』より）