フェブラリーＳ（２月２２日、東京）に出走するナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）を担当する桑原裕之助手が、フェブラリーＳ当日に、「ジャパン・ロード・トゥ・ザ・ケンタッキーダービー」（出走馬選定ポイントシリーズ）として行われるヒヤシンスＳ・リステッド（３歳オープン、東京・ダート１６００メートル）に送り出すもう１頭の担当馬がタイキブリッツェン（牡３歳、父モズアスコット）だ。Ｇ１でナチュラルライズのライバルになるラムジェットの半弟になる。

父モズアスコットは２０年のフェブラリーＳと１８年安田記念を制した二刀流マイラー。母の父も０３年のフェブラリーＳ（中山開催）などＧ１級４勝のゴールドアリュールと、大舞台での実績豊富な血統だ。同助手は「操縦性が良くてセンスがありますよね。芝スタートもいいと思います」と評価している。

半兄は３歳時にこのレースを勝利後、ユニコーンＳと東京ダービーを制覇した。桑原助手は「まだまだこれからの馬ですが、スピードがありますし、兄のように頑張ってくれれば」と先々につながる好走を期待している。