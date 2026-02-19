ＥＣＢ経済月報 世界経済が厳しい環境にある中でも、経済は回復力を維持 ＥＣＢ経済月報 世界経済が厳しい環境にある中でも、経済は回復力を維持

ＥＣＢ経済月報

2026年2月5日の会合において、理事会はECBの3つの主要政策金利を据え置くことを決定した。

最新の評価では、インフレ率が中期的に2％の目標値で安定化することが再確認された。

世界経済が厳しい環境にある中でも、経済は回復力を維持している。

低失業率、堅調な民間部門のバランスシート、防衛・インフラ分野における公共支出の段階的拡大、過去の利下げの支援効果が成長を支えている。

一方で、特に継続する世界的な貿易政策の不確実性や地政学的緊張により、見通しは依然として不透明である。



理事会は、中期的にインフレ率が2％の目標値で安定することを確実に実現する決意である。

適切な金融政策スタンスを決定するにあたり、データ依存型かつ会合ごとのアプローチを継続する。

特に、理事会の金利決定は、新たな経済・金融データ、基礎的なインフレの動向、金融政策の伝達力に加え、インフレ見通しとそのリスクに関する評価に基づいて行われる。

理事会は特定の金利経路を事前約束しない。



（ＥＣＢ経済月報のサマリー）

