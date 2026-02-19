株安、円高・ドル高 リスク回避の様相に＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯は、円高とドル高の動き。欧州株や米株先物・時間外取引が軟調に推移しており、リスク回避の様相を呈している。中東情勢緊迫化への警戒感で、原油や金相場が買われている。



ドル円は154.54レベル、ユーロ円は182.02レベル、ポンド円は208.09レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新している。ドル高の動きもみられており、ユーロドルは1.1772レベル、ポンドドルは1.3460レベルなどに安値を広げている。



USD/JPY 154.63 EUR/USD 1.1774 EUR/JPY 182.05

外部サイト